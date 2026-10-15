Επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στη Λιοσίων – Συνελήφθησαν 11 άτομα

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με την οποία αγωνίζεται σήμερα το βράδυ ο Παναθηναϊκός για την League Phase του Conference League, και της αστυνομίας σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου στη Λιοσίων.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί έκλεισαν τον δρόμο, με την αστυνομία να επεμβαίνει και να συλλαμβάνει 11 εξ αυτών. Πάνω τους βρέθηκαν ρόπαλα και σιδερογροθιές, ενώ σήμερα οδηγούνται στην Ευελπίδων.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος -11- οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού, οι οποίοι μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (15-10-2026) επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών.

Ειδικότερα, -150- άτομα, που βρίσκονταν στην Αθήνα ενόψει διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα, κινήθηκαν πεζή στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή, μετέβησαν στο σημείο, όπου δέχθηκαν επιθέσεις με ρίψη αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Οι αστυνομικοί, πραγματοποιώντας κατάλληλες κινήσεις τακτικής και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, κατάφεραν να αποτρέψουν την εκδήλωση περαιτέρω επιθέσεων, καθώς και να συλλάβουν τα ανωτέρω -11- άτομα.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

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Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- σιδερόβεργες και -1- ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.