Εντοπισμός πυρομαχικών στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης

Δεκαπέντε μεταλλικά φυσίγγια επέπλεαν στο νερό

Εντοπισμός πυρομαχικών στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, η Λιμενική Αρχή Ραφήνας ενημερώθηκε για τον εντοπισμό πυρομαχικού υλικού στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης, στην Αττική.

Συγκεκριμένα, πολίτης εντόπισε έναν μεταλλικό γεμιστήρα και δεκαπέντε μεταλλικά φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών, τα οποία επέπλεαν στη θάλασσα κοντά στην ακτή.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, τα οποία περισυνέλεξαν το υλικό και προχώρησαν στην κατάσχεσή του. Το πυρομαχικό υλικό παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την προέλευση των πυρομαχικών, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

