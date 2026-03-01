Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια – Μνημόσυνο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Πέρασε ένας χρόνος από τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, ο οποίος στις 28 Φεβρουαρίου 2025 έφυγε από τη ζωή, έπειτα από τη μάχη του με τον καρκίνο. Σήμερα, Κυριακή (01/03), τελείται το μνημόσυνο.

Ειδικότερα, το μνημόσυνο του Αλέξη Κούγια τελείται στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου φίλοι και συγγενείς δίνουν το παρών για να τον τιμήσουν.

Τα δύο παιδιά του Χρίστος και Μάιρα Κούγια έφτασαν στον προαύλιο χώρο μαζί με τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου.