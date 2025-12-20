Ένα πλωτό ασθενοφόρο για να σώζει ζωές απέκτησε ο Άη Στράτης

Ένα πλωτό ασθενοφόρο απέκτησε από χτες ο Άη Στράτης, ως εμβληματικό κρίκο μιας ευρύτερης δέσμης έργων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το υπουργείο Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παρών στην παράδοση του σκάφους, που θα εδρεύει στον Άη Στράτη, ήταν ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του δημάρχου Αγίου Ευστρατίου Κώστα Σινάνη, μιας και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Σινάνης, ο δήμος μας σε συνεργασία με το υπουργείο αναπτύσσει πλήθος δράσεων επ’ ωφελεία των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται:

Η προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής και ενός water kiosk

Η νέα μουσειογραφική μελέτη και ανατύπωση του εκθεσιακού υλικού του Μουσείου Δημοκρατίας

Αλλά και δράσεις που ετοιμάζονται και αποσκοπούν στην αξιοποίηση των περιουσιών, από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στον παλιό οικισμό.

Ο δήμαρχος υποδεχόμενος τον υφυπουργό ευχαρίστησε την ηγεσία του υπουργείου και αιτήθηκε την σύνδεση του Αγίου Ευστρατίου με τη Λέσβο, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει πως από τις 10 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η σύνδεση του νησιού με την Αλεξανδρούπολη, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε του υπουργείο.

Επιπλέον πρόσθεσε την ανάγκη χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών για έργα ύδρευσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου GR-eco islands.

Τέλος ο δήμαρχος ζήτησε τη μεσολάβηση του κ. Γκίκα για την επαρκή στελέχωση του νέου σκάφους. Ο κ. Γκίκας με τη σειρά του επισήμανε τη στενότατη συνεργασία του δημάρχου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και σημείωσε πως το λιμάνι του Αγίου Ευστρατίου είναι ένα από τα 10 που έχουν συμβασιοποιηθεί με το Υπερταμείο, για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν την αναβάθμισή του, ως σύγχρονου λιμένα υψηλών προδιαγραφών.

Επίσης κατέστησε σαφές πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Κικίλιας είναι και θα είναι δίπλα στη Δημοτική Αρχή και στους κατοίκους του νησιού στηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του τόπου.

Για τα εγκαίνια του σκάφους ασθενοφόρου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου δήλωσε: «Κανείς μας δεν περίμενε πως μετά την συμβασιοποίηση ναυπήγησης των 10 περιπολικών – πλωτών ασθενοφόρων (Μάιος 2024), μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είχαμε τη χαρά σήμερα, να εγκαινιάσουμε το νέο σκάφος μας.

Η έλευση του κ. Γκίκα επισφραγίζει την άριστη και άοκνη συνεργασία του υπουργείου με τη Δημοτική Αρχή. Παίρνοντας αφορμή από την επικείμενη εορτή των Χριστουγέννων, θα ήθελα να επισημάνω πως, όπως ο Χριστός γεννήθηκε ταπεινά στην αφάνεια μέσα σε μία φάτνη, έτσι και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, ώστε η δουλειά μας να αποδεικνύεται με πράξεις».