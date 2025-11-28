Εμφανίστηκε αγριογούρουνο στο Περιστέρι – Έκπληκτοι οδηγοί και περαστικοί (βίντεο)
Έκπληκτοι οι κάτοικοι και οι περαστικοί
Πολλοί θα πίστευαν ότι είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το βίντεο που τράβηξε ο οδηγός μέσα στο Περιστέρι είναι πραγματικό και προκαλεί αρκετές απορίες.
Ένα τεράστιο αγριογούρουνο έκανε βόλτες χωρίς να φοβάται τίποτα μέσα στο κέντρο του Περιστερίου. Στο βίντεο διακρίνεται να ανεβαίνει σιγά-σιγά με το πάσο του από το πεζοδρόμιο μέσα στον αστικό ιστό.
@alexandraa_1977
Ο οδηγός που τράβηξε το βίντεο και το ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε αστειευόμενος “καλημέρα από τα εξωτικό Περιστέρι”.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις