Εμφανίστηκε αγριογούρουνο στο Περιστέρι – Έκπληκτοι οδηγοί και περαστικοί (βίντεο)

Πολλοί θα πίστευαν ότι είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το βίντεο που τράβηξε ο οδηγός μέσα στο Περιστέρι είναι πραγματικό και προκαλεί αρκετές απορίες.

Ένα τεράστιο αγριογούρουνο έκανε βόλτες χωρίς να φοβάται τίποτα μέσα στο κέντρο του Περιστερίου. Στο βίντεο διακρίνεται να ανεβαίνει σιγά-σιγά με το πάσο του από το πεζοδρόμιο μέσα στον αστικό ιστό.

Ο οδηγός που τράβηξε το βίντεο και το ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε αστειευόμενος “καλημέρα από τα εξωτικό Περιστέρι”.