ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 18,4% στα τροχαία δυστυχήματα τον περασμένο Δεκέμβριο

Τα θανατηφόρα τροχαία αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στην Ελλάδα με τον τραγικό απολογισμό να αυξάνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια και τα επίσημα στοιχεία να σοκάρουν.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά θανατηφόρων τροχαίων για το 2025 που καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 18,4% σημείωσαν τον Δεκέμβριο πέρυσι τα οδικά τροχαία που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, και ανήλθαν σε 877 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 32 νεκροί (μείωση 34,7%), 20 βαριά τραυματίες (μείωση 9,1%) και 988 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 16,4%).

Η Αττική κατέχει την δυσάρεστη πρωτιά με 12 νεκρούς.