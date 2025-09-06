ΕΛΑΣ: Οι φωτογραφίες από τα ευρήματα που είχαν στην κατοχή τους οι νεαροί που συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας

Σε συλλήψεις νεαρών προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Επιπρόσθετα, εκτός από τις παραπάνω συλλήψεις, η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 20 προσαγωγές.