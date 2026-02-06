ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με SMS για το επίδομα θέρμανσης – Οι συστάσεις των Αρχών

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για νέα απάτη μέσω SMS, με δήθεν «επίδομα θέρμανσης».

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα social media, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα στα κινητά, τα οποία αναγράφουν ότι ο παραλήπτης έχει λάβει το επίδομα θέρμανσης. Στο SMS περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανοίγουν τον σύνδεσμο και να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, καθώς πρόκειται για προσπάθεια υποκλοπής δεδομένων και οικονομικής εξαπάτησης.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας και συστήνει στους πολίτες τα παρακάτω:

Ελέγξτε πάντα τον αποστολέα

Μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα

Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Δείτε την ανάρτηση: