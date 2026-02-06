Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με SMS για το επίδομα θέρμανσης – Οι συστάσεις των Αρχών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας

ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με SMS για το επίδομα θέρμανσης – Οι συστάσεις των Αρχών
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για νέα απάτη μέσω SMS, με δήθεν «επίδομα θέρμανσης».

Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα social media, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα στα κινητά, τα οποία αναγράφουν ότι ο παραλήπτης έχει λάβει το επίδομα θέρμανσης. Στο SMS περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανοίγουν τον σύνδεσμο και να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, καθώς πρόκειται για προσπάθεια υποκλοπής δεδομένων και οικονομικής εξαπάτησης.

«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας και συστήνει στους πολίτες τα παρακάτω:

  • Ελέγξτε πάντα τον αποστολέα
  • Μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα
  • Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία

Δείτε την ανάρτηση:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ