ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με SMS για το επίδομα θέρμανσης – Οι συστάσεις των Αρχών
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας
Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί τους πολίτες για νέα απάτη μέσω SMS, με δήθεν «επίδομα θέρμανσης».
Σε ανακοίνωση που ανήρτησε στα social media, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα στα κινητά, τα οποία αναγράφουν ότι ο παραλήπτης έχει λάβει το επίδομα θέρμανσης. Στο SMS περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) που υποτίθεται ότι οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανοίγουν τον σύνδεσμο και να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, καθώς πρόκειται για προσπάθεια υποκλοπής δεδομένων και οικονομικής εξαπάτησης.
«Έχεις λάβει SMS για το επίδομα θέρμανσης; Μην βιαστείς να το πατήσεις. Είναι απάτη», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας και συστήνει στους πολίτες τα παρακάτω:
- Ελέγξτε πάντα τον αποστολέα
- Μην ανοίγετε συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα
- Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία
Δείτε την ανάρτηση:
