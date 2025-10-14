ΕΛ.ΑΣ: Δημοσιοποιεί τα στοιχεία σπείρας που έκλεβε ηλικιωμένους με λεία πάνω από 120.000 ευρώ (φωτογραφίες)

Σε κοινή ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και της Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες επτά ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπρατταν κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης, σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές και απάτες, τόσο σε απόπειρα όσο και σε τετελεσμένες πράξεις, με συνολική αξία αφαιρεθέντων αντικειμένων που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Επιπλέον, κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω μετατροπής ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα για απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των εσόδων.

Η δράση της οργάνωσης αποκαλύφθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα των αρμόδιων διωκτικών αρχών, ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων γίνεται κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων και συνεργών.

Πρόκειται για τους:

ΜΟΥΣΤΟ Σώστη του Αντωνίου και της Χρυσοβαλάντας, γεν. την 15-12-1987 στην Αθήνα Αττικής

ΣΑΪΝΗ Χρήστο του Ιωάννη και της Χρυσοβαλάντως, γεν. την 11-02-1990 στην Αθήνα Αττικής

ΚΑΜΠΕΡΗ Απόστολο του Αντωνίου και της Γιαννούλας, γεν. την 05-05-1966 στη Λαμία Φθιώτιδας

ΜΟΥΣΤΟ Βασίλειο – Γεώργιο του Αντωνίου και της Χρυσοβαλάντας, γεν. την 20-08-1997 στην Αθήνα Αττικής

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Αθανάσιο του Γεωργίου και της Ελευθερίας, γεν. την 03-12-1983 στην Αθήνα Αττικής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Πασχάλη του Ιωάννη και της Μαρίας, γεν. την 02-02-1985 στην Ρόδο Δωδεκανήσου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο – Χρίστο, αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεν. την 18-07-2003 στην Αθήνα Αττικής