Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου λόγω επιδείνωσης της υγείας της

Η κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση, καθώς η εκφυλιστική αυτοάνοση νόσος από την οποία πάσχει, ο ερυθηματώδης λύκος, έχει πλήξει ζωτικά όργανα και της προκαλεί έντονους πόνους, όπως ανέφερε η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή.

Η Πισπιρίγκου έχει χάσει πάνω από 30 κιλά και μεγάλο μέρος του τριχωτού της κεφαλής, κάτι που είναι εμφανές τόσο στους συγκρατούμενούς της όσο και στο σωφρονιστικό προσωπικό. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η υπεράσπιση ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υποβληθεί αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, σήμερα τα ξημερώματα, η καταδικασμένη μητέρα από την Πάτρα μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο λόγω της επιδείνωσης των συμπτωμάτων της. Η δικηγόρος της τόνισε ότι η πάθηση είναι επίσημα διαγνωσμένη από δημόσιο νοσοκομείο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για προσχηματική ασθένεια. Η ίδια ανέφερε ότι η Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει αφόρητους πόνους και η ασθένεια έχει ήδη επηρεάσει ζωτικά όργανα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει για πρώτη φορά μέσω βιντεοκλήσης με την οικογένειά της, κάτι που τη συγκίνησε έντονα. Η επόμενη επικοινωνία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Το Εφετείο για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, ενώ η υπεράσπιση εξετάζει το ενδεχόμενο συνεκδίκασης των υποθέσεων. Παράλληλα, συγκροτείται νέα ομάδα Ελλήνων επιστημόνων και ιατροδικαστών για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της υπερασπιστικής γραμμής.