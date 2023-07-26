Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Χαλάει ο καιρός – Μπουρίνια μετά τον καύσωνα

Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ σύμφωνα με το οποίο αλλάζει το σκηνικό του καιρού και μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και μπουρίνια.

Σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, την Τετάρτη 26-7-2023 αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική χώρα. Στη δυτική Ελλάδα θα καταγραφούν υψηλές θερμοκρασίες που γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν, κυρίως λόγω πολύ ισχυρών βορειοδυτικών ανέμων.

Την Πέμπτη 27-7-2023 προβλέπεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρούς βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους. Καταιγίδες στη βορειοανατολική Ελλάδα.

Αναλυτικά το νέο έκτακτο της ΕΜΥ

1. Την Τετάρτη 26-7-2023 οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φτάσουν:

α. στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο τους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο εσωτερικό της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου τους 46 βαθμούς Κελσίου

β. στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου

γ. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τα Δωδεκάνησα τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου

δ. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία τους 36 με 38 και στη βορειοδυτική Πελοπόννησο τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται πως προβλέπεται μεταβολή της καιρικής κατάστασης τις αμέσως επόμενες ώρες στη βορειοδυτική χώρα και πιο συγκεκριμένα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, με πρόσκαιρες καταιγίδες και κυρίως με πολύ ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους. Τα έντονα αυτά φαινόμενα θα επηρεάσουν από νωρίς το βράδυ την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και βαθμιαία από τη νύχτα τις υπόλοιπες περιοχές του βορείου Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία.

2. Την Πέμπτη 27-7-2023

α. η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα τουλάχιστον κατά 8 βαθμούς και δε θα ξεπερνά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου

β. στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία, τις ανατολικές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως περιοχές της Χαλκιδικής) και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους (μπουρίνια).

