Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στο Ηράκλειο – Νεκρός 35χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανώπολη Ηρακλείου, όταν, μετά από έκρηξη σε σπίτι το πρωί της Δευτέρας, 5 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε νεκρός ένας 35χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν εξερράγη φιάλη υγραερίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να παρασχεθεί βοήθεια.