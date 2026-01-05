Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στο Ηράκλειο – Νεκρός 35χρονος

Άγνωστο αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε σπίτι στο Ηράκλειο – Νεκρός 35χρονος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:35

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ανώπολη Ηρακλείου, όταν, μετά από έκρηξη σε σπίτι το πρωί της Δευτέρας, 5 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε νεκρός ένας 35χρονος.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν εξερράγη φιάλη υγραερίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να παρασχεθεί βοήθεια.

