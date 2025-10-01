Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Ροδοστόλου Χρυσόστομος

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Ροδοστόλου Χρυσόστομος
DEBATER NEWSROOM

Εκοιμήθη, σήμερα, στο Άγιον Όρος, σε ηλικία 92 ετών, ο μητροπολίτης Ροδοστόλου, Χρυσόστομος, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, διατελέσας κατά το παρελθόν και σχολάρχης της Αθωνιάδας Ακαδημίας.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο, στη μία το μεσημέρι, στη Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα εκπροσώπησει στην τελετή ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

