Ειρήνη Μουρτζούκου: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη – Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

Για πρώτη φορά μέσα από την φυλακή μίλησε η Ειρήνη Μουρτζούκου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν σκότωσε αυτή τον μικρό Παναγιωτάκη.

«Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη» είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου τονίζοντας συνάμα ότι «μόνο στη Φωτεινή θα πω τι έγινε. Γι’ αυτό το παιδί θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα. Πόνεσα για αυτό το παιδί· μόνο η Φωτεινή με καταλαβαίνει. Μόνο στη Φωτεινή μπορώ να πω ποιος σκότωσε το παιδί».

«Νιώθω πως έχω συναισθηματική επαφή με τη Φωτεινή. Έχω ακούσει πολλά σήμερα, αλλά δεν θέλω να πω» είπε παράλληλα στην εκπομπή Power Talk του ΣΚΑΙ.