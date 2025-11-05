Εικόνες φρίκης στη Βοιωτία – Έσερνε με το αγροτικό του έναν νεκρό σκύλο

Εικόνες φρίκης δημοσίευσε η ιστοσελίδα zoosos με άτομο σε αγροτικό να σέρνει δεμένο με σκοινί σκύλο από το πόδι στη Βοιωτία.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, τη φωτογραφία πήραν μέλη του ΠΑΚΟΕ και είναι από τον επαρχιακό δρόμο Αγίας Άννας – Θίσβης στη Βοιωτία.

Για το περιστατικό που σοκάρει ενημερώθηκε η αστυνομία που από τη φωτογραφία βρήκε τον ιδιοκτήτη του οχήματος ο οποίος και προσήχθη για εξηγήσεις.

Το δε νεκρό ζώο πρόκειται να αποσταλεί αρμοδίως για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να είπε στα μέλη του ΠΑΚΟΕ ότι το ζώο ήταν νεκρό και προτίμησε τον συγκεκριμένο τρόπο μεταφοράς για να το πάει σε σημείο να το θάψει, προκειμένου να μη λερώσει το αμάξι του!

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα είναι καθοριστικά για το αν το ζώο ήταν όντως νεκρό ή πέθανε κατά τη βάρβαρη μεταφορά του.