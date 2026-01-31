Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Όταν ο δολοφόνος της 47χρονης Μαρίας παρενέβη στο «Τούνελ» για να βοηθήσει στην υπόθεση εξαφάνισής της

O 52χρονος που φέρεται να ομολόγησε τις δολοφονίες δύο γυναικών στη Μενεμένη είχε μιλήσει τηλεφωνικά στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, υποδυόμενος ότι επιθυμεί να βοηθήσει στις έρευνες για την εξαφάνιση της 46χρονης Μαρίας Αγγελακούδη.

Η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε ότι, ενώ η εκπομπή ήταν στον «αέρα», η δημοσιογραφική ομάδα κατάφερε να εντοπίσει τον 52χρονο, με αποτέλεσμα η παρουσιάστρια να διακόψει τη ροή της εκπομπής και να τον καλέσει να μιλήσουν.

Ο άνδρας, παρουσιάζοντας μια σχέση γνωριμίας με τη Μαρία, ισχυρίστηκε ότι την ήξερε μόνο «φατσικά» και ότι δεν είχαν στενή επικοινωνία. Όταν όμως η Νικολούλη τον αιφνιδίασε, αναφέροντας ότι η 46χρονη τον είχε καλέσει το βράδυ της εξαφάνισής της και του είχε μιλήσει για αρκετή ώρα, εκείνος προσπάθησε να εμφανιστεί ως μάρτυρας των γεγονότων.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος περιέγραψε ότι η Μαρία ήταν «δακρυσμένη» και «αγχωμένη» και ότι τον είχε καλέσει για βοήθεια. Ισχυρίστηκε ότι τη συνάντησε στην οδό Αριστοτέλους, όπου φέρεται να την χτύπησε ένας άνδρας, τον οποίο περιέγραψε ως «Σ.».

Τότε, όπως είπε, εκείνη του ζήτησε να τη μεταφέρει στον Δενδροπόταμο, καθώς εκεί αγόραζε ναρκωτικά, αλλά εκείνος αρνήθηκε και την πήγε στους Αγίους Πάντες.

Ο 52χρονος υποστήριξε ακόμη ότι η σχέση τους ήταν προβληματική, λέγοντας πως και οι δύο είχαν άλλες σχέσεις και ότι η Μαρία του είχε αναφέρει πως είχε μαλώσει με τον σύντροφό της. Παράλληλα, περιέγραψε ότι τη θυμόταν με μαυρισμένα μάτια και κλαμένη.

Στη συνέχεια, προσπάθησε να «ρίξει» την ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο, αναφέροντας ότι γνώριζε τον συγκάτοικό της και ότι εκείνος την φιλοξενούσε σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει ο εργοδότης του. Ισχυρίστηκε δε ότι ο συγκάτοικός της τον είχε κατηγορήσει ότι η Μαρία τον έκλεβε.

Η συνομιλία αυτή της εκπομπής, όπως αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη, δείχνει ότι ο 52χρονος προσπαθούσε να εμφανιστεί ως «συνεργάσιμος» και «ενεργός» στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ ταυτόχρονα έδινε στοιχεία που στη συνέχεια αποδείχθηκαν κομβικά για τη διαλεύκανση του εγκλήματος.