e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026

Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία

e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας Υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2026
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Μέχρι τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (και Δώρου Χριστουγέννων 2025) για όλες τις περιπτώσεις, όπως ανακοίνωσε ο e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επίσης, για τις περιπτώσεις όπου κατά την υποβολή των ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, μηνών Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 εντοπίσθηκαν λανθασμένες εγγραφές, η προθεσμία υποβολής τους, επεκτείνεται μέχρι και την Τρίτη, 17 Μαρτίου, χωρίς επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να επανυποβληθούν ορθά.

Όπως σημειώνει τέλος ο e-ΕΦΚΑ, η παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

