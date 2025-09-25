ΔΥΠΑ: Παράταση έως τις 28 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις στις Επαγγελματικές Σχολές – Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025-2026 στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη. Οι μαθητές λαμβάνουν 125 ευρώ ή 156 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα) για διάστημα δύο ετών.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Τι προσφέρει η ΔΥΠΑ μέσω των ΕΠΑΣ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με αμοιβή και ασφάλιση, σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

– Συνδυασμό πρωινής μαθητείας σε εργασιακό χώρο με απογευματινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

– Έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

– Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Αναβολή στράτευσης.