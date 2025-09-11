ΔΥΠΑ: Ημέρες καριέρας αύριο στο λιμάνι Θεσσαλονίκης – Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή

Χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωσης περιμένουν τους επισκέπτες στις «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συμμετέχουν 100 επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας και καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και κλάδων της οικονομίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-septembrios-2025.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ζήτηση.

Επειδή υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές συνεντεύξεις εργασίας επί τόπου, συνιστάται στους υποψηφίους να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού τους σημειώματος.

Η αναλυτική λίστα με τις διαθέσιμες θέσεις, τις ειδικότητες και τις επιχειρήσεις, είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr.

