ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την κάλυψη 91 θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της οι ανασυνταγμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη 91 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών της για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 608944/11-07-2025 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2025.

Οι ανασυνταγμένοι πίνακες καταρτίστηκαν βάσει των διαλαμβανόμενων στην υπ’ αριθμ. 851/2025 απόφαση του ΑΣΕΠ.

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ.