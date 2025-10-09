ΔΥΠΑ: Αίτηση–δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2025-2026.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

Θέσεις προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός σχολικού έτους

Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής

Από την Πέμπτη 09/10/2025, ώρα 12:00, έως την Παρασκευή 10/10/2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή

gov.gr

→ Εκπαίδευση

→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης

→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ