ΔΥΠΑ: Αίτηση–δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινούς αναπληρωτές στις ΕΠΑΣ
Για το σχολικό έτος 2025-2026
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2025-2026.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.
Προσλήψεις
Θέσεις προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου
Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός σχολικού έτους
Σκοπός είναι η κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ΔΥΠΑ.
Προθεσμία υποβολής
Από την Πέμπτη 09/10/2025, ώρα 12:00, έως την Παρασκευή 10/10/2025, ώρα 23:59.
Τρόπος υποβολής
Οι αιτήσεις-δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
Διαδρομή
gov.gr
→ Εκπαίδευση
→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr
