Γιαννιτσά: 2.500 συμμετοχές στον Δρόμο Θυσίας για τη μνήμη των 120 εκτελεσθέντων

Με 2.500 συμμετοχές πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου ο «Δρόμος Θυσίας Γιαννιτσών», μια διοργάνωση που συνδέει τον αθλητισμό με τη μνήμη των 120 πολιτών που εκτελέστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 1944.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πέλλας, ο συνολικός αριθμός περιλαμβάνει δρομείς, περιπατητές, μαθητές, συνοδούς και εθελοντές που συμμετείχαν στους αγώνες και υποστήριξαν τη διοργάνωση.

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«Τιμούμε την ημέρα μνήμης με μια γιορτή ζωής»

«Σήμερα, με τη διοργάνωση του Δρόμου Θυσίας Γιαννιτσών, τιμήσαμε τα θύματα του ναζισμού και του φασισμού, αλλά και όλα τα θύματα των απολυταρχικών καθεστώτων γενικότερα», τόνισε ο δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη συμμετοχή οικογενειών και μικρών παιδιών: «Αυτήν την ημέρα μνήμης εδώ στα Γιαννιτσά τιμούμε σήμερα με μια γιορτή της ζωής. Μια γιορτή που συμμετέχουν οικογένειες, μικρά παιδιά και που στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για να ακουστεί παντού».

Ημιμαραθώνιος και αγώνες για μικρούς και μεγάλους

Την εκκίνηση του ημιμαραθωνίου έδωσε στις 09:00 ο δήμαρχος Πέλλας. Δέκα λεπτά αργότερα, ο βουλευτής Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης έδωσε την εκκίνηση στον δρόμο των 5,5 χιλιομέτρων «Βαγγέλης Βρόντζος».

Ακολούθησαν οι μαθητικοί αγώνες των 1.000 μέτρων, με παιδιά δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων στα Γιαννιτσά, στις Αμπελειές, στον Νέο Μυλότοπο και στην Αξό.

Στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών, πλήθος κόσμου υποδέχθηκε και χειροκρότησε τους συμμετέχοντες στον ημιμαραθώνιο και στον αγώνα των 5,5 χιλιομέτρων, στους οποίους απονεμήθηκε το μετάλλιο του Δρόμου Θυσίας.

Οι πρώτοι στον τερματισμό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πέλλας, πρώτος στον ημιμαραθώνιο τερμάτισε ο Ιωάννης Τσόρμπας, από την Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών.

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Στον δρόμο των 5,5 χιλιομέτρων, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ιωάννης–Νεκτάριος Τσέλιος.

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Δήμος Πέλλας, υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, την Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας.