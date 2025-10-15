Δραπέτευσε βαρυποινίτης που δεν επέστρεψε από άδεια των φυλακών Μαλανδρίνου

Άδεια διάρκειας επτά ημερών είχε λάβει από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των φυλακών Μαλανδρίνου ένας 60χρονος κρατούμενος, ο οποίος όμως δεν επέστρεψε στη φυλακή το μεσημέρι της Δευτέρας (14/10/2025), όπως όφειλε.

Κατά τη διάρκεια της άδειάς του, ο άνδρας ήταν υποχρεωμένος να παρουσιάζεται καθημερινά στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, όπου είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής του. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί δραπέτης και να ξεκινήσει η αναζήτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ίδιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το καλοκαίρι του 2022, ενώ εξέτιε ποινή στις φυλακές Τρίπολης, δεν είχε επιστρέψει έγκαιρα μετά από άδεια και συνελήφθη αργότερα από την Ασφάλεια Τρίπολης.

Ο 60χρονος εκτίει ποινή δις ισόβια για ανθρωποκτονία, βιασμό, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, πρόκειται για Έλληνα κρατούμενο που είχε συμμετάσχει στην εξέγερση των φυλακών Κορυδαλλού το 1995 και είχε κατηγορηθεί, μαζί με άλλους, για τη δολοφονία και τον βιασμό 27χρονου συγκρατούμενου.