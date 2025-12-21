Δούκας για το πάρτι μπροστά στην εκκλησία στο Γαλάτσι: “Γίνεται για 4η χρονιά – Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης”

Αίσθηση προκάλεσαν οι εικόνες από το πάρτι που στήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι το βράδυ του Σαββάτου, με τον DJ να μιξάρει μουσική με φόντο τον Ιερό Ναό και δεκάδες νεαρούς να χορεύουν.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» και έδωσε τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Όπως είπε, το συγκεκριμένο street party γίνεται για 4η χρονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά. Καθάρισαν στη συνέχεια την περιοχή, αυτό μπορούν να το πουν και οι κάτοικοι. Έγινε η λειτουργία κανονικά το πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει».

ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του.

Παράλληλα με ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως: «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.

Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή.



Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.



Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη… pic.twitter.com/rKA4M0YaMD— Haris Doukas (@h_doukas) December 21, 2025

Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός.

Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το event: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή».