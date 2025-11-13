Δονούσα: Τρία χρόνια φυλάκιση και 3.000 ευρώ πρόστιμο στον 63χρονο που βασάνιζε 58 γάτες στο σπίτι του  

Ένας 63χρονος κάτοικος Δονούσας καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή και σε χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για τη βάναυση μεταχείριση 58 γατών, τις οποίες είχε εγκλωβισμένες σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους», σύμφωνα με το cyclades24.gr. Παράλληλα, του είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 1,7 εκατ. ευρώ από την αστυνομία, υπολογισμένο βάσει νόμου σε 30.000 ευρώ ανά ζώο. Ωστόσο, καθώς η δίκη αφορούσε πλημμελήματα, είναι πιθανό το πρόστιμο να καταπέσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελίες φιλόζωων στη Δονούσα. Με εντολή του εισαγγελέα Αιγαίου, οργανώθηκε επιχείρηση σύλληψης από αστυνομικούς του Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιφραγμένο χώρο με κτίσματα που χρησιμοποιούσε ο 63χρονος, εντοπίστηκαν οι γάτες σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής και φροντίδας.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν έδειχναν τα ζώα κλειδωμένα, υποσιτισμένα και περιβαλλόμενα από σκουπίδια. Ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές στο Μοσχάτο για παρόμοιες περιπτώσεις.