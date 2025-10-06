Δομοκός: «Φορτωμένος» στις φυλακές ένας 34χρονος κρατούμενος – Είχε γεμίσει το στομάχι του με φακελάκια με ναρκωτικά

Αντιμέτωπος με την κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχής είναι ένας 34χρονος κρατούμενος των φυλακών Δομοκού την Δευτέρα 6/10.

Συγκεκριμένα, ο 34χρονος σύμφωνα με το Lamiareport μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Πάτρας έχοντας καταπιεί 17 συσκευασίες με ινδική κάνναβη, ενώ από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν και στο κελί του ακόμη 9.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα σακουλάκια που βρέθηκαν πάνω του τα ήθελε για προσωπική του χρήση, καθώς είναι χρήστης από τα 14 του χρόνια και με αυτά θα εξασφάλιζε την δόση του για κάποιο διάστημα» ανέφερε η δικηγόρος του.

Μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τη συγκεκριμένη υπόθεση και επέστρεψε στη φυλακή όπου έτσι κι αλλιώς κρατείται για άλλη υπόθεση.