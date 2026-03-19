Δολοφονία στην Καλαμαριά: Ελεύθερος με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο ο 19χρονος φίλος του 20χρονου – Θα απολογηθεί ξανά

Μετά την απολογία του ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, που δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και ήταν μαζί του το βράδυ της δολοφονίας, αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, για τον ίδιο έχει προχωρήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Πληροφορίες του Thestival.gr αναφέρουν ότι στον 19χρονο, καθώς και σε ένα ακόμη άτομο που εξακολουθεί να αναζητείται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Παράλληλα, η δικογραφία επεκτάθηκε για να εξεταστεί πιο αναλυτικά η εμπλοκή τους στα γεγονότα της νύχτας που έγινε η δολοφονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 19χρονος έπειτα από τις νέες εξελίξεις ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο (21/03) και μέχρι τότε θα αφεθεί ελεύθερος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπεράσπιση του 23χρονου, που κρατείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, είχε αιτηθεί την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο ατόμων που συνόδευαν το θύμα το μοιραίο βράδυ.