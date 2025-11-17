Δολοφονία Λάλα: Πώς έπεσαν στη “φάκα” του ελληνικού FBI οι 4 εκτελεστές – Πού ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό

Ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες δύο συμβολαίων θανάτου αποτέλεσε την «Αχίλλειο πτέρνα», που οδήγησε τις αρχές στα ίχνη των εκτελεστών του 42χρονου «Μπόντι Μπιλντερ», Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα.

Όπως διαπίστωσαν τα στελέχη του ελληνικού FBI, το καμένο όχημα των δολοφόνων είχε χρησιμοποιηθεί σε αποτυχημένη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Παγκράτι. Τότε ,«στόχος» των δραστών, ήταν ένας 34χρονος χούλιγκαν που φέρετε να είχε «εξελιχθεί» σε εκτελεστικό όργανο της Greek Mafia.

Η διασύνδεση από το επίμαχο αυτοκίνητο δρομολόγησε τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών, που εκτέλεσαν το «χρυσό» συμβόλαιο θανάτου του «Μπόντι Μπίλντερ».

Πρόκειται για έναν 37χρονο ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση με «βαρύ» βιογραφικό, έναν 28χρονο σεσημασμένο κακοποιό και δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών, οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει τις αρχές.

Μέσα στο καμένο Ι.Χ. την ημέρα της δολοφονίας, επέβαιναν οι δύο εκτελεστές του 42χρονου, ενώ οι δύο «αχαρτογράφητοι» συνεργοί τους που είχαν υποστηρικτικό ρόλο, φαίνεται ότι κινήθηκαν με δύο διαφορετικά οχήματα.

Πλέον, οι έρευνες πλέον στρέφονται στον ηθικό αυτουργό που σύναψε το ακριβό συμβόλαιο θανάτου, με φόντο τις «συνεργασίες» του 42χρονου με δύο αντίπαλα στρατόπεδα στο χώρο της Greek Mafia.

Ο «Χούλιγκαν» και ο «Μπόντι Μπίλντερ»

Ο 34χρονος που είχε δεχτεί την δολοφονική επίθεση έξω από το σπίτι του στο Παγκράτι από τους εκτελεστές, φέρεται σύμφωνα με πληροφοριακά δελτία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να είχε ενταχθεί στο παρελθόν στην ομάδα του 42χρονου επονομαζόμενου «Μπόντι Μπιλντερ».

Συγκεκριμένα, είχε αναλάβει το ρόλο του… “τμηματάρχη” διακίνησης ναρκωτικών, στο σχέδιο επέκτασης του 42χρονου στον συγκεκριμένο τομέα. Στην πορεία αυτής της συνεργασίας που ξεκίνησε το 2023, στελέχη του Ελληνικού FBI, αναζητούν στοιχεία που μπορεί να αναδείξουν τον ηθικό αυτουργό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος ήταν στο παρελθόν συνεργάτης του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού με τα προσωνύμια «Θαμνάκιας, Μεγάλος ή Τρελός», ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Χαλάνδρι.

Ο «Μπόντι Μπίλντερ» φέρεται να είχε μεταπηδήσει στην αντίπαλη ομάδα του επονομαζόμενου «Έντικ» ή «Φωνή» από το Ντουμπάι, ο οποίος ευθύνεται για τις δολοφονίες αρχηγικών μελών της Greek Mafia. Αρμόδιοί αξιωματικοί δεν αποκλείουν να υπήρξε «ρήξη» σε αυτή τη συνεργασία που τελικά οδήγησε στη δολοφονία του 42χρονου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο την συνύπαρξη ενός εκ των δραστών, με το «Μπόντι μπίλντερ» στις φυλακές του Μαλανδρίνου.

«Βαρύ» βιογραφικό

Ο 37χρονος ομογενής απασχολούσε τις αρχές από το 2010, ως μέλος συμμορίας που διέπραττε ληστείες σε τράπεζες και διαρρήξεις σε ΑΤΜ με τη χρήση εκρηκτικών υλών στη Βόρεια Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2022, είχε συλληφθεί κατηγορούμενος για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση. Παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί σε 23 χρόνια φυλάκισης, με συμψηφισμούς, είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή από κοινού τετελεσμένη και σε απόπειρα, κλοπή, εμπρησμό, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου.

Οι δύο σεσημασμένοι δράστες, μόνιμοι κάτοικοι Αθήνας, εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στην Καβάλα, ενώ οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι στη Θεσσαλονίκη.

Στις ταυτόχρονες επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 6 πιστόλια, περίστροφο, αεροβόλο τυφέκιο, 3 γεμιστήρες, 485 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιγαστήρας πυροβόλου όπλου, χειροβομβίδα κρότου λάμψης, τσεκούρι, μαχαίρι, μικροποσότητες κοκαΐνης, τρείς συσκευές γεωεντοπισμού, 65 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 100.725 ευρώ.