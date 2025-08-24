Δημήτρης Κωνσταντάρας: Τι είχε δηλώσει στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη πριν 3 χρόνια

Ο δημοσιογραφικός και πολιτικός χώρος θρηνεί, καθώς ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του αείμνηστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιουλίας Γεωργοπούλου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Ο Κωνσταντάρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Παρά την πλούσια εμπειρία του και το κύρος της γνώμης του, απέφευγε τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις, δίνοντας συνεντεύξεις μόνο επιλεκτικά. Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022 στην εκπομπή «MEGA Καλημέρα» με την Ελεονώρα Μελέτη, όπου μίλησε για την εικόνα και τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θέλω να κάνω κριτική για την τηλεόραση. Είναι περίεργο πράγμα να εκφέρεις γνώμη για προγράμματα, κανάλια ή πρόσωπα, γιατί ξαφνικά εμφανίζονται 1.500 φεισμπουκατζήδες που σε ξεσκίζουν μέσα σε μισή ώρα. Μου αρέσει η εξέλιξη του Νίκου Μουτσινά, βρήκε το στοιχείο του και είναι καλός σε αυτό που κάνει. Αν συνεχίσει το ίδιο πολύ καιρό, μπορεί να το χάσει», είχε δηλώσει.

Για την Ιωάννα Μαλέσκου σημείωνε: «Είναι μορφωμένο κορίτσι, δασκάλα αν δεν κάνω λάθος, ξέρει ελληνικά, αλλά στην τηλεόραση δεν έχει εμπειρία. Ήρθε η ώρα οι άνθρωποι που την προωθούν να την εκπαιδεύσουν».

Αναφερόμενος στον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί, είπε: «Δούλεψε αρκετό καιρό μαζί μου, και είχα δει έναν άνθρωπο με μεγάλες προοπτικές. Δεν είμαι πάντα ευχαριστημένος από την πορεία του, αλλά δεν έχει σημασία. Θυμάμαι που μου είπε ότι εγκαταλείπει την πολιτική για να ασχοληθεί με την ψυχαγωγία, γιατί κουράστηκε να δουλεύει με πενταροδεκάρες».

Για τον πατέρα του, Λάμπρο Κωνσταντάρα, ανέφερε συγκινημένος: «Δεν θα ξεχάσω τα χρόνια της ασθένειας του πατέρα μου. Ήταν ένας ευθυτενής, ψηλός και όμορφος άνθρωπος, που υπέστη εγκεφαλικό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Το ξεπέρασε την πρώτη φορά, υπέστη και δεύτερο και πέρασε πτωτική πορεία. Αυτό με συγκλόνισε. Θυμάμαι επίσης μια σκηνή από παράσταση στο Θέατρο Κοτοπούλη με την Έλλη Λαμπέτη: ήταν δράμα, αλλά ο κόσμος νόμιζε πως ήταν κωμωδία και ξέσπασε σε γέλια. Ήταν δύσκολη στιγμή για εκείνον».

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη γνώσης, εμπειρίας και ακεραιότητας στον χώρο της δημοσιογραφίας και της πολιτικής.