Δήμητρα Ματσούκα: Δεν πήγε σήμερα στη δίκη της η ηθοποιός – Πότε θα ληφθεί η τελική απόφαση

Η Δήμητρα Ματσούκα δεν παρευρέθηκε σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, στο δικαστήριο για τη δίκη της σχετικά με τις παραβάσεις του ΚΟΚ. Η ηθοποιός αντιμετωπίζει κατηγορίες για οδήγηση με αυξημένη ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ είχε καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ ελαφρώς πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί, στο δικαστήριο έφτασε ο συνήγορος υπεράσπισής της, κ. Αλέξης Στεφανάκης, ο οποίος ανέλαβε να εκθέσει τα επιχειρήματα για την αθώωση της πελάτισσάς του.

Όλα όσα δήλωσε ο δικηγόρος της ηθοποιού

Ο κ. Στεφανάκης προσκόμισε μια σειρά αποδεικτικών στοιχείων, με στόχο να υποστηρίξει ότι η ενέργεια της ηθοποιού ήταν μια αναγκαστική κίνηση.

Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι κλήσεις και οι αποδείξεις πληρωμής του προστίμου που οδήγησαν στην αφαίρεση του διπλώματος και των πινακίδων της ηθοποιού λόγω παράνομου παρκαρίσματος στο Κολωνάκι, κοντά στο θέατρο όπου εργάζεται.

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι η ηθοποιός, έχοντας παράσταση την Τετάρτη, πήρε το αυτοκίνητο για να το επιστρέψει στο σπίτι της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες (Δευτέρα και Τρίτη) δεν είχε παράσταση και το είχε αφήσει κοντά στο θέατρο.

Το επιχείρημα ενισχύθηκε με φωτογραφία από το Google Maps, που έδειχνε ότι το σημείο της σύλληψης απείχε μόλις έξι λεπτά από την οικία της.

Ο δικηγόρος της Δήμητρας Ματσούκα τόνισε ότι η ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει η Ματσούκα ήταν ελάχιστα πάνω από το νόμιμο όριο.

Τέλος, ο κ. Στεφανάκης επισήμανε ότι δεν υπάρχει σαφής νομική πρόβλεψη για το πώς πρέπει να μεταχειριστεί κάποιος το όχημά του όταν του αφαιρεθούν δίπλωμα και πινακίδες λόγω παράνομου παρκαρίσματος.

Μετά την παράθεση των στοιχείων από τον συνήγορο υπεράσπισης, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και η τελική απόφαση για την υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα αναμένεται να ληφθεί και να ανακοινωθεί στις 12:30 το μεσημέρι.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: