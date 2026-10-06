DIMAND: Ο Πύργος Πειραιά και το κτήμα Καμπά φωτίζονται στα χρώματα της πρόληψης

Με αφορμή τον Οκτώβριο, Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, ο όμιλος DIMAND φωταγωγεί σε ροζ χρώμα τον Πύργο Πειραιά και τη διατηρητέα καμινάδα στο Κτήμα Καμπά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και της πρόληψης.

Η πρωτοβουλία, με κεντρικό μήνυμα «Να με φροντίζω», σηματοδοτεί την ορατή αφετηρία της φετινής καμπάνιας της εταιρείας για τον καρκίνο του μαστού. Μέσα από δύο χαρακτηριστικά τοπόσημα, που συνδέουν τη σύγχρονη πόλη με την ιστορία της, η DIMAND επιδιώκει να υπενθυμίσει ότι η φροντίδα της υγείας μας ξεκινά από την ενημέρωση, την έγκαιρη εξέταση και την προσωπική ευθύνη.

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Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε σειρά ουσιαστικών δράσεων για τις γυναίκες της. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνει ετήσιο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα που επισκέπτεται τους χώρους της εταιρείας και παρέχει κλινική εξέταση και υπερηχογραφικό έλεγχο στις εργαζόμενες. Κατά τη διάρκεια του μήνα θα πραγματοποιηθούν, επίσης, ενημερωτικές ενέργειες, με στόχο την έγκυρη πληροφόρηση και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης.

Η DIMAND συμμετέχει, επίσης, στο Race for the Cure, στηρίζοντας τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα και ενισχύοντας το κοινό μήνυμα ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στην ενημέρωση μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά. Στηρίζει το σημαντικό έργο της Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρίας – Ίαση & Στήριξη (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.), η οποία προσφέρει δωρεάν ιατρική περίθαλψη, χειρουργική και θεραπευτική στήριξη σε ανασφάλιστες και οικονομικά αδύναμες γυναίκες που νοσούν με καρκίνο του μαστού. Παράλληλα, στηρίζει την πρωτοβουλία Breast O’ Clock, το εκπαιδευτικό εγχείρημα της Κλινικής Μαστού Ξεπαπαδάκη, που έχει στόχο να φέρει την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού πιο κοντά σε όλους, μέσα από ανοιχτές συζητήσεις που ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και εμπνέουν και παρουσιάζονται σε μία σειρά vidcasts.

Η DIMAND υπενθυμίζει ότι η φροντίδα για την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων της αποτελεί σταθερό μέρος της εταιρικής της κουλτούρας. Οι δράσεις του Οκτωβρίου έρχονται να ενισχύσουν αυτή τη δέσμευση, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά μια πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας, επιδιώκοντας το μήνυμα αυτό να βγαίνει στον δημόσιο χώρο και να φτάνει σε ένα όλο και πιο ευρύ κοινό.