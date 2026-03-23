Δίκη για Τέμπη: Η γιαγιά των κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά κρατάει στην αγκαλιά της μία κορνίζα με τις εγγονές της (φωτογραφίες)

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «Γαιόπολις» στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, βρέθηκαν από νωρίς το πρωί συγγενείς θυμάτων.

Στο σημείο βρέθηκε και η γιαγιά των τριών κοριτσιών Πλακιά, οι οποίες είναι μεταξύ των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Η γιαγιά της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας, κρατώντας στα χέρια της μία κορνίζα με φωτογραφία των τριών εγγονιών της, δίνει το παρών στη δίκη, και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη. EUROKINISSI

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς κατά την άφιξή του στο «Γαιόπολις» δήλωσε: «Κακώς βρισκόμαστε εμείς εδώ. Δεν ήρθαμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν έκαναν κάτι, δεν ήταν ένοχα για να έρθουμε να τα αθωώσουμε. Εγώ ήρθα εδώ σήμερα για να δικάσω και θα δικάσω». ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Ξεκινάει μια ακροαματική διαδικασία χωρίς όμως τα πολιτικά πρόσωπα να βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα. Κανονικά έπρεπε να γίνει μια δίκη για όλα και όχι τόσες δίκες που θα γίνουν όλο αυτό το διάστημα. Είμαι σήμερα όμως εδώ για να δικάσω, δεν ήρθαμε για να περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη. Θα δικάσουμε εμείς. Αυτό που περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη για όσους κατηγορούμενους παρευρεθούν εδώ σήμερα είναι να βρεθούν εκεί που τους αρμόζει: στη φυλακή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Όποιος δεν θέλει να ξεκινήσει η διαδικασία, να μην παρευρεθεί, πολύ απλά. Μπορεί να πάρει τη δικογραφία και να πάει όπου θέλει. Ήρθαμε εδώ για να δικάσουμε και θα δικάσουμε. Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα να τελειώσει αυτή η δίκη. Να βρεθούν στη φυλακή οι κατηγορούμενοι που θα βρεθούν σε αυτή τη δίκη και από εκεί και πέρα ο καθένας με τους νομικούς του, με τον νομικό δρόμο να προσπαθήσει να κάνει ό,τι αυτός νομίζει ότι είναι καλύτερο για τον συγγενή».

«Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν θα υπάρξει παρακώλυση της δίκης, γι’ αυτό ήρθα εδώ σήμερα. Από την πλευρά μου επιθυμώ την πρόοδο της δίκης και αυτή θα υπάρξει».