Δίκη Χρυσής Αυγής: Πρώην βουλευτές κινδυνεύουν με φυλάκιση – Αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά μόνο σε 5 πρόσωπα

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων δεν έκανε δεκτή τη χορήγηση ελαφρυντικών σε 22 καταδικασθέντα μέλη της Χρυσής Αυγής, που δεν είχαν ήδη λάβει ελαφρυντικό από τον πρώτο βαθμό.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.

Ειδικότερα το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει ελαφρυντικό μόνο σε πέντε καταδικασμένους και συγκεκριμένα το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στους πρώην βουλευτές Αντώνη Γρέγο, Δημήτρη Κουκούτση και τους καταδικασθέντες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης,Μάριο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και στον Αριστόδημο Δασκαλάκη.

Η εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι ποινές για τους υπόλοιπους 37 όπως και πρωτοδίκως, ενώ για τους πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, εισηγήθηκε μειωμένες ποινές.

Η κρίση του δικαστηρίου για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι σημαντική καθώς ενδέχεται να οδηγήσει στην φυλακή πρόσωπα που μέχρι σήμερα είχαν λάβει αναστολή των ποινών τους.

Μεταξύ αυτών των προσώπων, περιλαμβάνονται οι πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης και Ελένη Ζαρούλια. Η απόρριψη των ελαφρυντικών για την αναγνώριση των οποίων οι συνήγοροι υπεράσπισης έδωσαν επί τέσσερις συνεδριάσεις μεγάλο αγώνα να πείσουν τους δικαστές, ενδέχεται να οδηγήσει το δικαστήριο να επικυρώσει τις ποινές 5ετούς κάθειρξης που επιβλήθηκαν πρωτόδικα σε πρώην βουλευτές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σε λίγη ώρα αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου για τις ποινές ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την ποινική μεταχείριση ενός εκάστου των 42 κατηγορουμένων

Χρυσή Αυγή: Απόρριψη των ελαφρυντικών η πρόταση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απόρριψη των ελαφρυντικών για τους καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, το ελαφρυντικό του σύννομου βίου δεν αποδεικνύεται μόνο από το λευκό ποινικό μητρώο, καθώς η συνολική συμπεριφορά των κατηγορουμένων και η δράση τους στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, με ρατσιστικό κίνητρο, καταδεικνύουν –κατά την άποψή της– αντικοινωνική στάση. Για τον λόγο αυτό εισηγήθηκε την απόρριψη για όλους.

Παράλληλα, πρότεινε να απορριφθεί και το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, σημειώνοντας ότι η συμμόρφωση στους κανόνες της φυλακής ή ενέργειες όπως η συμμετοχή σε φιλοζωικές δράσεις δεν αρκούν για να αποδείξουν πραγματική μεταστροφή.

Ζήτησε, επίσης, να απορριφθούν και τα ελαφρυντικά των μη ταπεινών αιτίων και της ειλικρινούς μεταμέλειας, τονίζοντας ότι δεν προκύπτουν συγκεκριμένες πράξεις που να αποδεικνύουν ουσιαστική μεταμέλεια των κατηγορουμένων.

Η εισήγηση της εισαγγελέως προκάλεσε την αντίδραση του πρώην ευρωβουλευτή της ΧΑ Γιάννη Λαγού ο οποίος ήταν παρών στην διαδικασία και αντέδρασε φωνάζοντας προς το δικαστήριο. «Γελοιοποιείστε μέχρι τελευταία μέρα! Καταδικάστε μας να τελειώνουμε».