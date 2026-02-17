Διδυμότειχο: Καρναβαλιστές ντύθηκαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και… “φραπές” – Δείτε το βίντεο

Το φετινό καρναβάλι στο Διδυμότειχο είχε απ’ όλα — και λίγη πολιτική σάτιρα για το τέλος. Ανάμεσα στις ευφάνταστες στολές, ξεχώρισε το γκρουπ καρναβαλιστών που αποφάσισε να ντυθεί… Ζωή Κωνσταντοπούλου και “φραπές”!

Δύο «προσωπικότητες» που μας απασχόλησαν έντονα το τελευταίο διάστημα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, μεταφέρθηκαν με χιούμορ και υπερβολή στους δρόμους της πόλης. Οι καρναβαλιζόμενοι που υποδύθηκαν την Ζωή Κωνσταντοπούλου φόρεσαν κίτρινο ταγιέρ, μεγάλες τσάντες και υιοθέτησαν το γνώριμο, αυστηρό ύφος που χαρακτηρίζει το στιλ της επικεφαλής της Πλεύση Ελευθερίας.

Από την άλλη, ο «φραπές» εμφανίστηκε με ανοιχτό πουκάμισο, μουστάκι και χαρακτηριστική φαλάκρα, θυμίζοντας φιγούρα βγαλμένη από παλιά ελληνική καθημερινότητα — με έντονη δόση σατιρικής αναφοράς στα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν γύρω από την υπόθεση της επιτροπής.

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και χειροκροτήματα, ενώ τα κινητά πήραν φωτιά για φωτογραφίες και βίντεο. Άλλωστε, το καρναβάλι είναι η στιγμή που η επικαιρότητα συναντά τη σάτιρα και η πολιτική μετατρέπεται σε αποκριάτικη στολή.

Για ακόμη μια χρονιά, το Διδυμότειχο απέδειξε ότι ξέρει να αυτοσαρκάζεται και να σχολιάζει την πραγματικότητα με τον πιο… αποκριάτικο τρόπο. Και ναι — τελικά, στο Διδυμότειχο το έκαναν!