ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – «Αίαντας», drones και φορητές κάμερες στους δρόμους

Μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται από αήμερα σε ισχύ ενόψει των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, εν μέσω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων συνδικάτων, εργατικών σωματείων, φορέων, συλλογικοτήτων και απλών πολιτών.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. οριστικοποιήθηκε στη διάρκεια συσκέψεων που προηγήθηκαν τα τελευταία 24ωρα. Για την εφαρμογή των μέτρων – η κορύφωση των οποίων αναμένεται το βράδυ κατά την ομιλία του πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης»- θα βρίσκονται επί ποδός όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Θεσσαλονίκης, ενώ διμοιρίες μετακινήθηκαν από γειτονικούς νομούς, αλλά κι από υπηρεσίες της Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αίαντας», drones και φορητές κάμερες

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ισχυρές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης», αναμένεται να αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της αστυνομίας, την ίδια ώρα που drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης. Εξάλλου, αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.

Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο κι ένας στο κέντρο της πόλης.

Συγκεντρώσεις και πορείες

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις έχουν απευθύνει συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία εργαζομένων, συλλογικότητες, φοιτητικοί σύλλογοι κ.ά. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει γνωστές οι εξής συγκεντρώσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αναμένεται να κινηθούν με πορεία στο κέντρο:

Στις 6 μ.μ. στο Άγαλμα του Βενιζέλου, από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Μισή ώρα νωρίτερα είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ

Στην Καμάρα στις 6 μ.μ. θα συγκεντρωθούν άτομα που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο

Στην Πλατεία Λευκού Πύργου στις 5 μ.μ. μελισσοκόμοι

Για τις 7 μ.μ. υπάρχει διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο από άτομα προσκείμενα στον πατριωτικό χώρο (διαμαρτύρονται, όπως αναφέρουν, για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση»)

Την ίδια ώρα στην Πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τροχαίας

Στο μεταξύ, απροσπέλαστο αναμένεται να είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς από τις 3 το απόγευμα – ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και μέχρι την ολοκλήρωσή τους – θα ισχύσει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές και συγκεκριμένα από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες), ενώ από δυτικά προς ανατολικά μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού και Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας θα βρίσκονται σε καίρια σημεία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς θα λειτουργήσει το Mετρό

Τροποποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό, ύστερα από σχετική εντολή της αστυνομίας.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου» που, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας Thema, θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.