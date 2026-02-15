Δεκάδες πτώσεις δέντρων στην Αττική – Τεράστιο πεύκο απείλησε πολυκατοικία

Δεκάδες είναι τα περιστατικά με πτώσεις δέντρων που σημειώθηκαν στην Αττική την Κυριακή (15/02/2026) εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο λεκανοπέδιο.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται από νωρίς σε ετοιμότητα, ενώ μέχρι σήμερα νωρίς το μεσημέρι, είχε δεχτεί 14 κλήσεις κυρίως για κοπές δέντρων μεταξύ άλλων, σε Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι.

Τεράστιο πεύκο έπεσε σε κήπο πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην Αγία Παρασκευή, όταν ένα πεύκο ύψους περίπου 25 μέτρων έπεσε ξαφνικά σε κήπο πολυκατοικίας. Το σημείο που προσγειώθηκε το τεράστιο πεύκο (ertnews)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή της πτώσης ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, τόσο δυνατός που αρκετοί ένοικοι πίστεψαν πως σημειώθηκε σεισμική δόνηση. «Νομίσαμε ότι έγινε σεισμός ή έκρηξη», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της πολυκατοικίας.







