Δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε ΙΧ: Τα μπες-βγες στο ψυχιατρείο και η… πράξη εκδίκησης απέναντι στη γειτόνισσα της

Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δασκάλα γιόγκα που κατηγορείται για 3 εμπρησμούς ΙΧ που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 12 ημερών.

Η ίδια φαίνεται να ήξερε να φτιάχνει αυτοσχέδιους μηχανισμούς τουλάχιστον για μία δεκαετία που είχε κάνει εμπρηστική επίθεση καίγοντας το αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η 56χρονη μάλιστα έκανε αινιγματικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 6/2 το Mega στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική αρκετές φορές, έχοντας παραμείνει νοσηλευόμενη για 20 μέρες.

Λόγω του παρελθόντος της και της ψυχολογικής της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού μετά την απόφαση της δικαιοσύνης να προφυλακιστεί.

Οι τρείς επιθέσεις και τα χρήματα από τους γονείς της

Η γυναίκα πραγματοποίησε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε μόλις 12 ημέρες στοχεύοντας σε οχήματα συγγενών και γειτόνων που είχαν αρνηθεί να της δώσουν χρήματα.

Μια παλιά γειτόνισσα, που εκτός από τα χρήματα που της ζητούσε, στο παρελθόν η 56χρονη είχε ζητήσει και να τη φιλοξενήσει. Όταν αυτή αρνήθηκε, δεν φαντάστηκε πως χρόνια αργότερα η 56χρονη το είχε κρατήσει στο μυαλό της αυτό και αποφάσισε να εκδικηθεί, βάζοντας γκαζάκια στο αυτοκίνητο της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών της οι γονείς της 56χρονης της έδιναν σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό για να ζήσει, ενώ διέμενε σε δικό της διαμέρισμα κάνοντας ταυτόχρονα μαθήματα γιόγκα.