Εξαφανίστηκε 15χρονη από χώρο φιλοξενίας μεταναστών – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Ειδοποίηση για την εξαφάνιση μίας 15χρονης από δομή φιλοξενίας στην Αθήνα έστειλε το Χαμόγελο του Παιδιού το Σάββατο (27/9).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για την 15χρονη Ασενάτ Αλκαουάλντα, με καταγωγή από τη Συρία.

Στις 24/09/25, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας, στην περιοχή της Αθήνας, η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, συριακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ασενάτ (ον.) Αλκαουάλντα (επ.), 15 ετών, έχει ύψος 1,60 μ., αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.