Χριστούγεννα με κρύο, βροχές και χιόνια στα βουνά – Η πρώτη πρόβλεψη για τις γιορτές

Σχετικά ήπιος θα είναι ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ο «Ωμέγα Εμποδιστής» βάζει “φρένο” στις βροχές και τις καταιγίδες.

Σε ανάρτηση του, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει: «Μετά και τα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας που έδωσαν πολλές και επικίνδυνες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ατμοσφαιρικό βουνό που θα απλωθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της κεντρικής Μεσογείου θα κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες χαρίζοντάς μας αρκετές ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες. Μοναδική παραφωνία οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο που θα επιμείνουν με αυξομειώσεις αλλά και το κρύο τη νύχτα και το πρωί».

Ο μετεωρολόγος δίνει μια πρώτη εικόνα για τα Χριστούγεννα σημειώνοντας: «Μετά και αυτή την καιρική ανάπαυλα που φαίνεται να κρατά περίπου 5 με 7 ημέρες περίπου, φαίνεται να οδηγούμαστε και πάλι σε ροή κακοκαιριών από τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης. Οπότε μειώνονται οι πιθανότητες για ήπιες καιρικές συνθήκες κοντά στα Χριστούγεννα με τον άστατο και πιο ψυχρό καιρό να κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τα “Πασχούγεννα” που μας συνήθιζε τα τελευταία χρόνια ο καιρός».

Συνεχίζει λέγοντας πως: «Ένα αρκετά πιθανό σενάριο είναι να οδηγηθούμε σε βροχές και χιόνια στα βουνά μας, καιρός που συμβαδίζει με το ημερολόγιο».

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με παροδικές τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα το πρωί έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.