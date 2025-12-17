Χωρίς λεωφορεία η Αθήνα σήμερα για 6 ώρες λόγω στάσης εργασίας – Ποιες γραμμές λειτουργούν κανονικά
Λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
Χειρόφρενο τραβούν σήμερα Τετάρτη 17/12 για έξι ώρες τα λεωφορεία στην Αθήνα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ, η Αθήνα θα μείνει χωρίς λεωφορεία από τις 11:00 έως τις 17:00.
Τα λεωφορεία θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά λίγο μετά τις 10 και αναμένεται να επανέλθουν σε κανονική ροή μετά τις 18:00.
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές ΚΤΕΛ του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ χωρίς αλλαγές θα κινηθούν οι εξής γραμμές:
115 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΚΙΤΣΙ
115 ΚΙΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ
116 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΑΡΗ – ΚΙΤΣΙ
117 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΒΑΡΗ
120 ΓΛΥΦΑΔΑ – ΒΑΡΗ – ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
122 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΡΩΝΙΔΑ
123 ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
171 ΣΤ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΒΑΡΚΙΖΑ
301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
302 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
304 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)
305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΓΛ. ΝΕΡΑ – ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ
308 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΟΡΩΠΙ
309 ΚΟΡΩΠΙ – ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ – ΚΟΡΩΠΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
309Β ΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
310 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ- ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
310Β B. ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
310Γ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΣ)
(ΚΥΚΛΙΚΗ)
314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ
314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ (ΜΕΣΩ ΝΤΡΑΦΙΟΥ)
314Β ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΒΟΥΤΖΑΣ (314Β)
314Γ ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΡΑΦΗΝΑ – Ν.ΜΑΚΡΗ (314Γ)
316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ – ΑΡΤΕΜΙΣ
319 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΑΛΛΗΝΗ – ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ – ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ – ΣΠΑΤΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
330 ΚΟΡΩΠΙ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
504 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ – ΣΙΔ. ΣΤ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΡΟΔΟΠΟΛΗ – ΣΤΑΜΑΤΑ
509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ
509Β ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΑΦΙΔΝΕΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ -ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ – ΒΑΡΝΑΒΑ
535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ – ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ
537 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ
543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
724 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – Ν. ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
725 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
726 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΟΝΥΧΙ) – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ (BOYNO) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ. ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)
728 ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
311 ΣΤ.ΚΟΡΩΠΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ
122Θ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΒΑΡΚΙΖΑ
728 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΑΘΗΝΑ
752 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
543 ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
543Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (ΜΕΣΩ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)
709 ΤΟΠΙΚΟ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
721 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΚΗΦΙΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
723 ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
734 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
735 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΖΕΦΥΡΙ – ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
878 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
879 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΣΚΑ – ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΓ. ΑΝΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
740 ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟ – ΟΑΚΑ
749 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ. ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
805 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
855 ΨΑΡΙ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ
817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ
861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΙΤΑΝ)
861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΒΙΛΛΙΑ – ΕΡΥΘΡΕΣ
862 ΠΑΡΑΛΙΑ – ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣ. – ΜΑΝΔΡΑ
864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΡΟΥΠΑΚΙ
866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
876 ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
876 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ
876 ΜΑΝΔΡΑ – ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΑΓ. ΜΑΡ. -ΕΛΕΥΣΙΝΑ
890 ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
