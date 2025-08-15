Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Συχαινά Πάτρας – Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο στο Στρατώνι

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, ενώ οι άνεμοι που πνέουν είναι ασθενείς.

Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, με σκοπό να αντιμετωπίζουν τις όποιες αναζωπυρώσεις από μικρές εστίες φωτιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Πέμπτης σε χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα, αλλά ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο άρχισε τις ρίψεις νερού, για να προλάβει τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σε ετοιμότητα παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Στρατώνι Χαλκιδικής

Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική περιοχή στο Στρατώνι Χαλκιδικής.

Στην επιχείρησης κατάσβεσης πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία πεζοπόρα τμήματα.