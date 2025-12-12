Χολαργός: Προφυλακίστηκαν οι δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο

Στην φυλακή οδηγούνται οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 20 ετών, επιτέθηκαν με μαχαίρι και τραυμάτισαν έναν 14χρονο στον Χολαργό και αντιμετωπίζουν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Όπως καταγγέλλει το θύμα, μέσω διαδικτύου οι δύο νεαροί είχαν κλείσει ραντεβού με τον ανήλικο, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα μία κοπέλα. Στο προκαθορισμένο σημείο πήγε ο 14χρονος και τότε του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι. Σημειώνεται ότι ο 17χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι χτύπησε τον 14χρονο με βίντεο που ανέβασε στα social media.

Όσα υποστήριξε ο 17χρονος

Ο ανήλικος κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι ο 14χρονος επιτέθηκε πρώτος με μαχαίρι και τότε εκείνος πρόλαβε να βγάλει το δικό του και να τον χτυπήσει.

Ο 20χρονος κατηγορούμενος κατά την απολογία του υποστήριξε πως ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο, όμως δεν συμμετείχε στο μαχαίρωμα.