Χολαργός: Τι ισχυρίζεται ο ένας “νταής” για την κόντρα που κατέληξε στις μαχαιριές – Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται από το βράδυ της Τρίτης 9/12 οι δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, που το περασμένο Σάββατο μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι δυο τους λόγω προσωπικών διαφορών με τον 14χρονο του έστησαν παγίδα χρησιμοποιώντας μια φίλη τους ως «δόλωμα».

Συγκεκριμένα, ο 14χρονος πήγε να συναντήσει την κοπέλα μετά από ραντεβού, που έκλεισαν μέσω κοινωνικών δικτύων, ωστόσο στο σημείο εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί που του επιτέθηκαν με μαχαίρι τραυματίζοντας τον στην κοιλιά και τον γλουτό.

Ο 14χρονος μετά την επίθεση πήγε αιμόφυρτος σε κοντινή καφετέρια όπου ζήτησε βοήθεια από τους θαμώνες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.

Λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό, οι δύο δράστες ανέβασαν στα social media φωτογραφίες, καμαρώνοντας για το «κατόρθωμά» τους.

Επίσης, ο 17χρονος δράστης επιχείρησε να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του ήταν μόνο να μιλήσει με τον 14χρονο, εξαιτίας προσβλητικών αναρτήσεων στο TikTok: «Δεν θέλαμε να γίνει όλο αυτό… Πήγα με πρόθεση να του μιλήσω από κοντά, όχι να του κάνω κάτι άσχημο.»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ισχυρίζεται, ο 14χρονος κρατούσε κατσαβίδι και ότι εκείνος και ο φίλος του αντέδρασαν αμυντικά.

«Αναγκάστηκα να τον “τσιμπήσουμε” λίγο στο πόδι… Αυτά που λένε για έξι-εφτά μαχαιριές δεν έχουν γίνει ποτέ» ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι, όπως μετέδωσε το Mega, ο 17χρονος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, έχει κατηγορηθεί για ληστεία, για τον νόμο περί όπλων, για εγκληματική οργάνωση με άλλους ανηλίκους, για φθορές και για κλοπή τροχοφόρου.

Τα μηνύματα που αντάλλαξε ο 14χρονος με την 20χρονη

Το Mega έφερε επίσης στο φως τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει το θύμα με την 20χρονη πριν από το ραντεβού-παγίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– 20χρονη: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.

– 14χρονος: …

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– 20χρονη: Αύριο 12:00 να είσαι Νέα Ιωνία σταθμό να έρθω με ταξί, γιατί δεν μπορώ πολύ να περπατάω και θα πάμε να φάμε, πήρα 100 ευρώ.

– 14χρονος: Οκ.

– 20χρονη: Θα φάμε τελικά έξω ή σπίτι; Να ξέρω… Άμα είναι να παραγγείλουμε σπίτι μου.

– 14χρονος: Έξω.

– 20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις όμως ρε για να ξέρω κι επίσης όπως σου είπα δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον (…)

– 14χρονος: Ρε αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

– 20χρονη: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ να ξεκινήσω κι εγώ.

– 14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

– 20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω.

– 14χρονος: Έλα ρε…

– 20χρονη: Παραγγέλνω ταξί.

– 14χρονος: Οκ…