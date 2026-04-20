Χαϊδάρι: Η κατάσταση υγείας της 13χρονης που έπεσε από 1ο όροφο σχολείου – Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου.

Η άτυχη μαθήτρια νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου “Παίδων Αγία Σοφία” και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου καθώς διαπιστώθηκε διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

Το κορίτσι νωρίτερα, σήμερα (20/4) προσεκομίσθη από το Αττικό Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” όπου εκτιμήθηκε η κατάσταση της από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς

και Εντατικολόγους.

Στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί άμεσα για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Στο σχολείο θα μεταβούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξη των υπόλοιπων μαθητών τις επόμενες ημέρες.