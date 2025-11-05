Χίος: Συνελήφθη 57χρονος που οδηγούσε μηχανή υπό την επήρεια αλκοόλ – Δεν είχε δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 57χρονου στη Χίο για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) του Τμήματος Τροχαίας Χίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, βρισκόμενος υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως επίσης διακριβώθηκε, ο 57χρονος οδηγούσε το προαναφερόμενο όχημα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, καθόσον του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από αστυνομική Αρχή, για έτερες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χίου.