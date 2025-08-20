Χίος: Προφυλακιστέος ο 33χρονος που ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 33χρονος που επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του στη Χίο. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Σύμφωνα με το politischios.gr, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα Χίου. Ο 33χρονος έρχεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που αφορούν την απόπειρα βιασμού και την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η γυναίκα βρέθηκε αιμόρφυτη

Η νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής από το Πυργί βρέθηκε την Κυριακή (17/08) αιμόφυρτη, ύστερα από χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι με τη λαβή ρεπλίκας όπλου. Τις φωνές της άκουσε ένας περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χίου. Πλέον η γυναίκα, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου.

Συνελήφθη ο 33χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης συσκευασία αεροβόλου, ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.