Χίος: Προφυλακιστέος ο 33χρονος που ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του
Ο 33χρονος έρχεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 33χρονος που επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του στη Χίο. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Σύμφωνα με το politischios.gr, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα Χίου. Ο 33χρονος έρχεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που αφορούν την απόπειρα βιασμού και την απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Η γυναίκα βρέθηκε αιμόρφυτη
Η νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής από το Πυργί βρέθηκε την Κυριακή (17/08) αιμόφυρτη, ύστερα από χτυπήματα που δέχτηκε στο κεφάλι με τη λαβή ρεπλίκας όπλου. Τις φωνές της άκουσε ένας περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χίου. Πλέον η γυναίκα, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρινός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου.
Συνελήφθη ο 33χρονος και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης συσκευασία αεροβόλου, ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.
