Χίος: Συνελήφθη 33χρονος για απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου του

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 33χρονο από το χωριό Ελάτα της Χίου, το βράδυ της Κυριακής 17 Αυγούστου, καθώς φαίνεται να προσπάθησε να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του.

Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα γυναικοκτονίας, για ενδοοικογενειακή βία αλλά και παράνομη κατοχή όπλου.

Ο άνδρας τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά την πρώην σύντροφό του, όμως εξαιτίας την άμεσης επέμβασης της αστυνομίας της Χίου η γυναίκα γλύτωσε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η γυναίκα, περίπου 30 ετών, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα ρηνός και κάταγμα οφθαλμικού κόγχου, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, επιτέθηκε και τραυμάτισε στο κεφάλι και τον θώρακα την αλλοδαπή πρώην σύντροφό του στο χωριό Πυργί, μετά από τσακωμό που είχαν. Φαίνεται μάλιστα να την χτύπησε με όπλο που είχε στην κατοχή του και μετά έφυγε προσπαθώντας να ξεφύγει.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σφαίρες όπλου και σιδερογροθιά, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν επίσης, συσκευασία αεροβόλου όπλου καθώς και ένα δίκαννο και μια καραμπίνα.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.