Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου ΕΠΟΠ.

Στη λήξη της διαμαρτυρίας ήχησε ο εθνικός ύμνος. Δεκάδες Ενώσεις από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό «παρών», αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παραμονή της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και το οποίο, όπως καταγγέλλουν, προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» και απαξιώνει τα στελέχη, ειδικά τους υπαξιωματικούς.