“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου ΕΠΟΠ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λήξη της διαμαρτυρίας ήχησε ο εθνικός ύμνος. Δεκάδες Ενώσεις από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό «παρών», αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παραμονή της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και το οποίο, όπως καταγγέλλουν, προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» και απαξιώνει τα στελέχη, ειδικά τους υπαξιωματικούς. 

 Φωτογραφίες από την διαδήλωση: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στρατιωτικοί
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ