Χανιά: Καλώδιο ρεύματος κόπηκε στα δύο – Πανικός κοντά στο ΚΤΕΛ (εικόνες)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη διασταύρωση των οδών Υψηλαντών και Κ. Σφακιανάκη στα Χανιά, όταν μονωμένο καλώδιο ρεύματος που συνέδεε στύλο με οικία παρουσίασε βλάβη, άρχισε να αναδίδει καπνούς, και τελικά κόπηκε στα δύο με έντονη λάμψη και δυνατό θόρυβο.

Το γυμνό άκρο του καλωδίου, που βρισκόταν υπό τάση, αιωρούταν ανεξέλεγκτα, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς, οι οποίοι έσπευσαν να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

Από το περιστατικό διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε γειτονικά σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συμβάν και να αποκατασταθεί η βλάβη.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το καλώδιο είχε αρχίσει να καπνίζει από την προηγούμενη ημέρα, χωρίς όμως να έχει αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά.