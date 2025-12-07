Χανιά: Έπεσαν μπαλωθιές την ώρα εκδήλωσης για άναμμα δέντρου – Άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 7/12 καθώς έπεσαν μπαλωθιές στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων την ώρα εκδήλωσης για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Σύμφωνα με το Zarpanews, αντίδραση των διοργανωτών ήταν ακαριαία, αφού έπεσαν πάνω του για να τον σταματήσουν ώστε αφενός να μην κινδυνεύσει κανείς ενήλικος ή παιδί που βρισκόντουσαν στον χώρο και αφετέρου να μην σημαδευτεί μια τόσο επιτυχημένη διοργάνωση που φέρνει ζωή στην ενδοχώρα.